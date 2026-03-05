DAX23.816 -1,6%Est505.783 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 -4,7%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.603 -0,7%Euro1,1609 ±0,0%Öl84,82 +0,6%Gold5.113 +0,6%
Ausblick: Blue Star New Chemical Material präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

06.03.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Blue Star New Chemical Material Co Ltd (A)
12,74 CNY 0,94 CNY 7,97%
Charts|News|Analysen

Blue Star New Chemical Material gibt am 07.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,125 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Blue Star New Chemical Material noch 0,080 CNY je Aktie eingenommen.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 3,18 Milliarden CNY gegenüber 4,16 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,47 Prozent.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,479 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,450 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 16,95 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 15,50 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.net

