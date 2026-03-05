Ausblick: Blue Star New Chemical Material präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Blue Star New Chemical Material gibt am 07.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,125 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Blue Star New Chemical Material noch 0,080 CNY je Aktie eingenommen.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 3,18 Milliarden CNY gegenüber 4,16 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 23,47 Prozent.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,479 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,450 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 16,95 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 15,50 Milliarden CNY waren.
