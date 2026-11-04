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Ausblick: Bobs Discount Furniture präsentiert Quartalsergebnisse

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Bob's Discount Furniture Inc Registered Shs
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Bobs Discount Furniture wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,265 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bobs Discount Furniture noch 0,250 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Bobs Discount Furniture 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 666,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bobs Discount Furniture 616,9 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,921 USD im Vergleich zu 0,930 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,61 Milliarden USD, gegenüber 2,37 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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