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Analysten-Prognosen

Ausblick: Boeing stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: Boeing stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das prognostizieren Experten für die Boeing-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
169.90 EUR 1.20 EUR 0.71 %
Charts | News | Analysen

Boeing wird sich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 19 Analysten von einem Verlust von -0,255 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -7,140 USD je Aktie erzielt worden.

Boeing soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,95 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 19 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,038 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,48 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 23 Analysten von durchschnittlich 97,15 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 89,46 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
19.10.26 Boeing Outperform Bernstein Research
15.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.10.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 Boeing Outperform Bernstein Research

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