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Ausblick: Boliden Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boliden AB Registered Shs
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Charts | News | Analysen

Boliden Registered präsentiert in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 11,37 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 40,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 8,07 SEK erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Boliden Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 29,87 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 21,97 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 44,56 SEK je Aktie, gegenüber 33,39 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 21 Analysten durchschnittlich auf 115,73 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 93,51 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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