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Ausblick: Bonesupport zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bonesupport Holding AB Registered Shs
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Bonesupport lädt am 22.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,965 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 503,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,160 SEK erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 334,2 Millionen SEK – ein Plus von 17,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bonesupport 283,5 Millionen SEK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,80 SEK im Vergleich zu 2,16 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,51 Milliarden SEK, gegenüber 1,17 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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