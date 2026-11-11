Ausblick: Boost Run A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

11.11.26 07:01 Uhr

Boost Run A wird am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,143 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Boost Run A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 52,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,333 USD, gegenüber 0,200 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 174,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net