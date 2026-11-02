Ausblick: Bowhead Specialty gewährt Anlegern Blick in die Bücher

02.11.26 07:01 Uhr

Bowhead Specialty wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,512 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bowhead Specialty einen Gewinn von 0,450 USD je Aktie eingefahren.

Bowhead Specialty soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 278,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 94,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD im Vergleich zu 1,59 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 1,06 Milliarden USD, gegenüber 549,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net