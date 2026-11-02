DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,17 -1,0%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.840 -0,3%Euro 1,1181 -0,2%Öl 110,0 -6,5%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Bowhead Specialty gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bowhead Specialty Holdings Inc Registered Shs
34.03 USD -0.10 USD -0.29 %
Charts | News | Analysen

Bowhead Specialty wird am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,512 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bowhead Specialty einen Gewinn von 0,450 USD je Aktie eingefahren.

Bowhead Specialty soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 278,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 94,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 143,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD im Vergleich zu 1,59 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 1,06 Milliarden USD, gegenüber 549,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Bowhead Specialty Aktie News

Werbung

Bowhead Specialty Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bowhead Specialty nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.