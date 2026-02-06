Ausblick: Bowlero A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bowlero A präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,175 USD. Dies würde einem Zuwachs von 150,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bowlero A 0,070 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bowlero A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 353,8 Millionen USD im Vergleich zu 339,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,005 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,130 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1,27 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net