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Ausblick: Bowlero A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

05.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bowlero Corp Registered Shs -A-
7,83 USD 0,02 USD 0,26%
Charts|News|Analysen

Bowlero A präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,175 USD. Dies würde einem Zuwachs von 150,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bowlero A 0,070 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bowlero A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 353,8 Millionen USD im Vergleich zu 339,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,005 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,130 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1,27 Milliarden USD, gegenüber 1,20 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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