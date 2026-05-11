DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2900 -0,4%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.421 +0,4%Euro1,1641 +0,3%Öl98,44 -5,6%Gold4.556 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Microsoft 870747 Allianz 840400 Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor Sprung über 25.000 Punkte -- Asiens Börsen fester - Nikkei mit Rekord -- Uber prüft Übernahme von Delivery Hero -- Trump meldet Fortschritte bei Iran-Abkommen -- Ölpreis im Fokus
Top News
Goldpreis: Positiver Wochenauftakt dank Dollar und Öl Goldpreis: Positiver Wochenauftakt dank Dollar und Öl
Uber klopft wegen Komplettübernahme bei Delivery Hero an - Angebot unter XETRA-Schlusskurs Uber klopft wegen Komplettübernahme bei Delivery Hero an - Angebot unter XETRA-Schlusskurs
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Box stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

25.05.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Box
22,14 EUR 0,52 EUR 2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Box wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.04.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,362 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Box noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 10,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 304,4 Millionen USD gegenüber 276,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD, gegenüber 0,580 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 1,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,18 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Box und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Box

DatumMeistgelesen

Analysen zu Box

DatumRatingAnalyst
29.08.2019Box HoldCraig Hallum
29.08.2019Box NeutralFirst Analysis Securities
04.06.2019Box HoldCanaccord Adams
28.02.2019Box BuyCanaccord Adams
23.07.2018Box OverweightFirst Analysis Securities
DatumRatingAnalyst
28.02.2019Box BuyCanaccord Adams
23.07.2018Box OverweightFirst Analysis Securities
31.05.2018Box BuyCanaccord Adams
26.09.2016Box BuyRosenblatt
02.06.2016Box BuyCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
29.08.2019Box HoldCraig Hallum
29.08.2019Box NeutralFirst Analysis Securities
04.06.2019Box HoldCanaccord Adams
11.04.2018Box NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
10.09.2015Box HoldCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Box nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen