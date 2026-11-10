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Ausblick: Boyd Group Services präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Boyd Group Services Inc Registered Shs
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Boyd Group Services präsentiert in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,835 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Boyd Group Services ein EPS von 0,700 CAD je Aktie vermeldet.

Die Umsatzschätzungen von 14 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,02 Milliarden USD, was einem Umsatz von 1,09 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

15 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,23 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,15 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,07 Milliarden USD, gegenüber 4,39 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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