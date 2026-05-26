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Ausblick: Brady mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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Brady Corp.
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Brady wird am 03.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,47 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Brady 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 427,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 397,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,27 USD, gegenüber 3,94 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,51 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
13.09.16 Brady Neutral SunTrust
14.12.06 Update Brady Corp.: Neutral Credit Suisse
16.11.06 Update Brady Corp.: Outperform Thomas Weisel Partners
29.09.06 Update Brady Corp.: Hold Jefferies & Co
13.06.06 Update Brady Corp.: Hold Matrix Research

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