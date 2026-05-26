Ausblick: Brady mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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Brady wird am 03.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,47 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Brady 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 427,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 397,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,27 USD, gegenüber 3,94 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,51 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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Brady Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.09.16
|Brady Neutral
|SunTrust
|14.12.06
|Update Brady Corp.: Neutral
|Credit Suisse
|16.11.06
|Update Brady Corp.: Outperform
|Thomas Weisel Partners
|29.09.06
|Update Brady Corp.: Hold
|Jefferies & Co
|13.06.06
|Update Brady Corp.: Hold
|Matrix Research