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Ausblick: Bravida zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

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Bravida Holding AB
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Bravida wird am 13.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,57 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bravida 1,31 SEK je Aktie vermeldete.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 7,10 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 1,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,97 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,84 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 6,02 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 29,09 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 28,21 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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