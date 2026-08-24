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Ausblick: Braze A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

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Braze Inc Registered Shs -A-
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Braze A stellt am 08.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,156 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Braze A ein EPS von -0,260 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Braze A 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 220,3 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 22,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Braze A 180,1 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,630 USD im Vergleich zu -1,220 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 898,1 Millionen USD, gegenüber 738,2 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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