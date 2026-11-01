DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.483 +0,5%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: BRC A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
BRC Inc Registered Shs -A-
12.60 USD -0.39 USD -3.00 %
Charts | News | Analysen

BRC A wird am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,055 USD aus. Im letzten Jahr hatte BRC A einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie eingefahren.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 100,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 105,9 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,185 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -1,300 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 432,2 Millionen USD, gegenüber 398,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

Werbung

BRC A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BRC A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.