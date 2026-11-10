DAX 26.267 +1,7%ESt50 6.335 +0,7%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,85 +0,3%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.474 -0,8%Euro 1,1237 +0,1%Öl 91,0 -1,7%Gold 4.120 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Experten-Prognosen

Ausblick: Brenntag SE legt Quartalsergebnis vor

Ausblick: Brenntag SE legt Quartalsergebnis vor

Brenntag SE öffnet die Bücher – was Analysten in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
61.64 EUR 0.20 EUR 0.33 %
Charts | News | Analysen

Brenntag SE wird am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,12 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 43,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,780 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,08 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,72 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,27 EUR, gegenüber 1,83 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 15,66 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,17 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Brenntag

Aktuelle Brenntag Aktie News

Werbung

Brenntag Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
01.10.26 Brenntag SE Hold Deutsche Bank AG
28.09.26 Brenntag SE Hold Jefferies & Company Inc.
24.09.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Brenntag SE Underweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Brenntag SE Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.