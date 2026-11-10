Ausblick: Brenntag SE legt Quartalsergebnis vor

Experten-Prognosen

10.11.26 07:01 Uhr

Brenntag SE öffnet die Bücher – was Analysten in Aussicht stellen.

Brenntag SE wird am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,12 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 43,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,780 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 9,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,08 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,72 Milliarden EUR umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,27 EUR, gegenüber 1,83 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 15,66 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,17 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net