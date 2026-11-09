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Ausblick: BrightView stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
BrightView Holdings Inc Registered Shs
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BrightView wird am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,255 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte BrightView 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 2,98 Prozent auf 723,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 702,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,503 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,130 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,76 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
23.07.18 BrightView Outperform Robert W. Baird & Co. Incorporated
23.07.18 BrightView Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
28.11.17 Bazaarvoice Hold Needham & Company, LLC
28.11.17 Bazaarvoice Neutral B. Riley FBR, Inc.
02.03.16 Bazaarvoice Buy Needham & Company, LLC

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