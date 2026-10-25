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Ausblick: Brixmor Property Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brixmor Property Group Inc
25.00 EUR -0.20 EUR -0.79 %
Charts | News | Analysen

Brixmor Property Group gibt am 26.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,226 USD. Dies würde einer Verringerung von 27,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Brixmor Property Group 0,310 USD je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Brixmor Property Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 357,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 340,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,82 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,06 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,25 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,43 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,37 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
15.08.19 Brixmor Property Group Neutral Compass Point
31.07.18 Brixmor Property Group Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.12.17 Brixmor Property Group Hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.09.17 Brixmor Property Group Market Perform BMO Capital Markets
22.03.17 Brixmor Property Group Neutral Boenning & Scattergood

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