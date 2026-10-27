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Ausblick: Broadstone Net Lease gewährt Anlegern Blick in die Bücher

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Aktien
Broadstone Net Lease Inc Registered Shs
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Broadstone Net Lease gibt am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,162 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 15,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,140 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 6,32 Prozent auf 122,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 114,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,756 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,500 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 491,0 Millionen USD, gegenüber 459,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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