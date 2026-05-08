Ausblick: Brookfield India Real Estate Trust Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Brookfield India Real Estate Trust Registered stellt am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,70 INR je Aktie gegenüber 1,14 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Brookfield India Real Estate Trust Registered in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,33 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 8,20 Milliarden INR im Vergleich zu 6,34 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 9,01 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 3,63 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 29,75 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 24,41 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net