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Ausblick: Brown Brown gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brown & Brown Inc.
65.92 EUR 0.34 EUR 0.52 %
Charts | News | Analysen

Brown Brown präsentiert in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 20 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,09 USD je Aktie gegenüber 0,680 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,76 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 9,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,61 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,49 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 3,16 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,99 Milliarden USD, gegenüber 5,90 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
16.12.16 BrownBrown Market Perform BMO Capital Markets
04.11.16 BrownBrown Underperform BMO Capital Markets
24.10.16 BrownBrown Hold Deutsche Bank AG
20.07.16 BrownBrown Sector Perform RBC Capital Markets
20.07.16 BrownBrown Neutral Compass Point

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