DAX 26.367 +0,3%ESt50 6.425 -0,7%MSCI World 4.993 +0,4%Top 10 Crypto 10,43 -0,3%Nas 26.541 +1,6%Bitcoin 68.381 -0,7%Euro 1,1644 -0,1%Öl 89,4 -0,4%Gold 4.583 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: BTG Hotels (Group) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
BTG Hotels (Group) Co Ltd (A)
12.37 CNY -0.02 CNY -0.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

BTG Hotels (Group) lädt am 29.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass BTG Hotels (Group) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,220 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,230 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,90 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,90 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,849 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,730 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 7,76 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 7,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle BTG Hotels (Group) Aktie News

Werbung

BTG Hotels (Group) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BTG Hotels (Group) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.