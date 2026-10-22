Ausblick: Bufab Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

22.10.26 07:01 Uhr

Bufab Registered stellt am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,14 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,750 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,23 Prozent auf 2,19 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Bufab Registered noch 1,92 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,47 SEK im Vergleich zu 3,30 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 8,85 Milliarden SEK, gegenüber 8,07 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net