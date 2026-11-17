Bullish stellt am 18.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,081 USD je Aktie gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten ein Plus von 5,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 79,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76,0 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,454 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,990 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 357,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 286,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net