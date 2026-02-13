Ausblick: Burcon NutraScience gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Burcon NutraScience wird am 24.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,100 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 56,52 Prozent erhöht. Damals waren -0,230 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 1,4 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 3400 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,940 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,060 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 2,8 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 0,4 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.net
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