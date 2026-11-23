Burlington Stores veröffentlicht am 24.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

21 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,73 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 6,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,63 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Burlington Stores im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,97 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,70 Prozent gesteigert.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 11,87 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 9,51 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 12,79 Milliarden USD, gegenüber 11,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net