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Ausblick: Business First Bancshares präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

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Aktien
Business First Bancshares Inc Registered Shs
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Charts | News | Analysen

Business First Bancshares wird am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,745 USD aus. Im letzten Jahr hatte Business First Bancshares einen Gewinn von 0,730 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Business First Bancshares nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 93,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 28,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 130,2 Millionen USD umgesetzt worden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,01 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,79 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 368,6 Millionen USD, gegenüber 512,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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