Ausblick: BW Offshore mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
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BW Offshore wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,145 USD je Aktie gegenüber 1,31 NOK je Aktie im Vorjahresquartal.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 155,0 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,02 Milliarden NOK erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,484 USD, gegenüber 7,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 656,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,29 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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