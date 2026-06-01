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Ausblick: C3ai mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

02.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
C3.ai Inc
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C3ai wird am 03.06.2026 die Bilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,373 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,600 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll C3ai in dem im April abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 52,54 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 51,6 Millionen USD im Vergleich zu 108,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,390 USD, gegenüber -2,240 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 250,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 389,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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