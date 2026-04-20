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Ausblick: CACI International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

21.04.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CACI International Inc.
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CACI International veröffentlicht am 22.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 6,95 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,00 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,35 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 8,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,17 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 28,40 USD aus. Im Vorjahr waren 22,32 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 9,53 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,63 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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18.01.2007Update CACI International Inc.: UnderweightJP Morgan

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