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Ausblick: Cal-Maine Foods vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

31.03.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Cal-Maine Foods Inc.
68,28 EUR 1,82 EUR 2,74%
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Cal-Maine Foods veröffentlicht am 01.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,696 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 93,29 Prozent verringert. Damals waren 10,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Cal-Maine Foods soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 642,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 54,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,63 USD, wohingegen im Vorjahr noch 24,95 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,98 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,26 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

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16.06.2016Cal-Maine Foods HoldBB&T Capital Markets
09.05.2016Cal-Maine Foods UnderperformD.A. Davidson & Co.
29.03.2016Cal-Maine Foods NeutralD.A. Davidson & Co.
04.03.2016Cal-Maine Foods UnderweightBB&T Capital Markets
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