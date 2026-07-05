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Ausblick: Calix gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Calix Inc
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Calix wird am 20.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,405 USD aus. Im letzten Jahr hatte Calix einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 19,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 290,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 241,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,77 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,260 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD, gegenüber 1,00 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
08.01.16 Calix Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.10.15 Calix Outperform Northland Capital
29.04.15 Calix Neutral UBS AG
04.02.15 Calix Neutral UBS AG
29.10.12 Calix outperform Raymond James Financial, Inc.