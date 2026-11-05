DAX 26.438 +2,2%ESt50 6.266 +2,0%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.594 -0,1%Euro 1,1257 +0,2%Öl 94,7 +0,1%Gold 4.120 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Calumet präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Calumet Inc Registered Shs
38.94 EUR 0.90 EUR 2.37 %
Charts | News | Analysen

Calumet veröffentlicht am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,63 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Calumet ein EPS von 3,61 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Calumet in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,34 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -2,069 USD, gegenüber -0,390 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 5,09 Milliarden USD im Vergleich zu 4,14 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Calumet Aktie News

Werbung

Calumet Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Calumet nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.