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Ausblick: Campbell Soup legt Quartalsergebnis vor

07.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Campbell Soup Co.
18,94 EUR 1,25 EUR 7,06%
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Campbell Soup öffnet am 08.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,479 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Campbell Soup 0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,38 Milliarden USD – ein Minus von 3,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Campbell Soup 2,48 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,17 USD, gegenüber 2,01 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 9,76 Milliarden USD im Vergleich zu 10,25 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu Campbell Soup Co.

DatumRatingAnalyst
05.09.2018Campbell Soup UnderperformWolfe Research
21.05.2018Campbell Soup UnderweightBarclays Capital
21.05.2018Campbell Soup HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
22.11.2017Campbell Soup SellUBS AG
20.11.2017Campbell Soup Sector PerformRBC Capital Markets
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21.05.2018Campbell Soup HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
21.02.2017Campbell Soup HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
23.01.2017Campbell Soup HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
01.12.2015Campbell Soup BuyArgus Research Company
12.11.2010Campbell Soup overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.11.2017Campbell Soup Sector PerformRBC Capital Markets
01.09.2017Campbell Soup Sector PerformRBC Capital Markets
21.02.2017Campbell Soup Sector PerformRBC Capital Markets
15.02.2017Campbell Soup HoldDeutsche Bank AG
15.02.2017Campbell Soup Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.09.2018Campbell Soup UnderperformWolfe Research
21.05.2018Campbell Soup UnderweightBarclays Capital
22.11.2017Campbell Soup SellUBS AG
22.11.2012Campbell Soup underperformCredit Suisse Group
21.05.2009Campbell Soup underperformRBC Capital Markets

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