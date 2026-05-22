DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0200 -4,0%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.025 ±-0,0%Euro1,1602 ±0,0%Öl103,5 -1,3%Gold4.506 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Plug Power A1JA81 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Apple 865985 Vonovia A1ML7J
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- US-Börsen höher - Dow mit neuem Rekord -- ifo-Geschäftsklima verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 21 im Überblick Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 21 im Überblick
Inflationsgebundene Anleihen-ETFs: Chancen, Risiken und Funktionsweise Inflationsgebundene Anleihen-ETFs: Chancen, Risiken und Funktionsweise
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Campus Activewear präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

24.05.26 07:01 Uhr

Campus Activewear wird am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,40 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 21,74 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,15 INR je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent auf 4,60 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,06 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,50 INR je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 3,97 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 17,76 Milliarden INR, gegenüber 15,93 Milliarden INR im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Campus Activewear Limited Registered Shs

DatumMeistgelesen