Ausblick: Can Fin Homes stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aktien in diesem Artikel

Can Fin Homes wird am 22.07.2019 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2019 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 6,00 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Can Fin Homes noch 5,75 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 9,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 1,49 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,36 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 26,30 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 22,29 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,81 Milliarden INR, gegenüber 5,62 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net