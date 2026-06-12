Ausblick: Canopy Growth öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Canopy Growth präsentiert in der am 15.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,102 CAD gegenüber -1,430 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 14,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 74,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 65,0 Millionen CAD umgesetzt.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,459 CAD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,560 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 286,0 Millionen CAD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 269,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net