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Ausblick: Capcom zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

12.05.26 07:01 Uhr
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Capcom Co Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
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Capcom wird am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,139 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Capcom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 17,14 Prozent auf 439,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 529,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,413 USD im Vergleich zu 0,380 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 1,19 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,11 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.net

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