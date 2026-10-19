Ausblick: Capital City Bank Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Capital City Bank Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,935 USD aus. Im letzten Jahr hatte Capital City Bank Group einen Gewinn von 0,930 USD je Aktie eingefahren.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 65,5 Millionen USD gegenüber 73,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 10,84 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,72 USD, gegenüber 3,60 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 258,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 290,9 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.net
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