Ausblick: Capital One Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werte in diesem Artikel
Capital One Financial wird sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 5,50 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,83 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Minus von 17,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 16,25 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 19,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 22 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 20,53 USD je Aktie, gegenüber 4,03 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 63,90 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 69,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Capital One Financial
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Capital One Financial
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen