DAX 25.260 -0,1%ESt50 6.167 -0,6%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 11,30 +2,8%Nas 27.204 -0,2%Bitcoin 74.422 +0,2%Euro 1,1210 +0,1%Öl 106,0 +0,3%Gold 4.149 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Ausblick: Carasent (publ) Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carasent AB (publ) Registered Shs
2.28 EUR 0.00 EUR -0.22 %
Charts | News | Analysen

Carasent (publ) Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,120 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,200 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Carasent (publ) Registered 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 111,2 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 35,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Carasent (publ) Registered 82,2 Millionen SEK umsetzen können.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,340 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,500 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 414,5 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 343,8 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Carasent (publ) Registered Aktie News

Werbung

Carasent (publ) Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carasent (publ) Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.