DAX 26.347 +0,3%ESt50 6.328 +0,6%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,59 -0,5%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 65.935 -0,1%Euro 1,1156 -0,1%Öl 92,2 +0,8%Gold 4.063 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Cardinal Infrastructure Group A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cardinal Infrastructure Group Inc Registered Shs -A-
12.58 EUR -0.18 EUR -1.41 %
Charts | News | Analysen

Cardinal Infrastructure Group A wird sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,516 USD. Das entspräche einer Verringerung von 4,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,540 USD erwirtschaftet wurden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 91,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 122,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 234,8 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,73 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,060 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 889,3 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 456,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Cardinal Infrastructure Group A Aktie News

Werbung

Cardinal Infrastructure Group A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cardinal Infrastructure Group A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.