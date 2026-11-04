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Ausblick: CareCloud stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Aktien
CareCloud Inc Registered Shs
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CareCloud wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass CareCloud im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 33,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,275 USD, gegenüber 0,100 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 130,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 120,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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