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Ausblick: Cargojet verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

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Cargojet Inc Registered Shs Variable Voting
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Cargojet öffnet am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,859 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,580 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 23,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 270,9 Millionen CAD gegenüber 219,9 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,58 CAD, wohingegen im Vorjahr noch 5,24 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,10 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 992,7 Millionen CAD waren.

Redaktion Finanzen.net

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