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Ausblick: CarMax stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

16.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
CarMax Inc.
44,78 EUR 0,57 EUR 1,29%
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CarMax wird sich am 17.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals äußern.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,963 USD. Das entspräche einer Verringerung von 30,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,38 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CarMax in dem im Mai abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 7,41 Milliarden USD im Vergleich zu 8,03 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,35 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,68 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 25,97 Milliarden USD, gegenüber 27,75 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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02.10.2018CarMax Peer PerformWolfe Research
05.10.2017CarMax PerformOppenheimer & Co. Inc.
07.04.2017CarMax Sector PerformRBC Capital Markets
18.01.2017CarMax NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
08.04.2016CarMax Sector PerformRBC Capital Markets
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17.08.2005Update CarMax Inc.: ReduceUBS
30.03.2005Update CarMax Inc.: SellCL King

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