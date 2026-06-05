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Ausblick: Caseys General Stores präsentiert Quartalsergebnisse

08.06.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Casey's General Stores Inc
643,00 EUR -16,00 EUR -2,43%
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Caseys General Stores gibt am 09.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,31 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Caseys General Stores 2,63 USD je Aktie eingenommen.

18 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 4,33 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 8,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 20 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 18,11 USD je Aktie, gegenüber 14,64 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 17,31 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 15,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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07.06.2017Caseys General Stores Equal WeightBarclays Capital
06.06.2017Caseys General Stores Sector PerformRBC Capital Markets
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16.02.2018Caseys General Stores BuyGabelli & Co
08.12.2016Caseys General Stores OutperformRBC Capital Markets
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08.09.2016Caseys General Stores OutperformRBC Capital Markets
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08.03.2018Caseys General Stores Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2017Caseys General Stores Equal WeightBarclays Capital
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