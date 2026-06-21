Ausblick: Catena AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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Catena AB wird am 06.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass Catena AB für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,18 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,05 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Catena AB in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 832,5 Millionen SEK im Vergleich zu 646,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 27,36 SEK im Vergleich zu 27,24 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,13 Milliarden SEK, gegenüber 2,67 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net