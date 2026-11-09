Ausblick: Cellectar Biosciences veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

09.11.26 07:01 Uhr

Cellectar Biosciences präsentiert am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,557 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,410 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Cellectar Biosciences soll in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus und liegen damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,432 USD aus. Im Vorjahr waren -8,350 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 0,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net