DAX 26.438 +2,2%ESt50 6.266 +2,0%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.594 -0,1%Euro 1,1257 +0,2%Öl 94,7 +0,1%Gold 4.120 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ausblick: Cellnex Telecom vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cellnex Telecom S.A. Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
13.10 EUR 0.20 EUR 1.55 %
Charts | News | Analysen

Cellnex Telecom präsentiert in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

2 Analysten schätzen, dass Cellnex Telecom für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,021 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,16 Milliarden USD – ein Minus von 0,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cellnex Telecom 1,16 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,079 USD je Aktie, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 4,69 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Cellnex Telecom Aktie News

Werbung

Cellnex Telecom Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cellnex Telecom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.