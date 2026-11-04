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Ausblick: Cencosud gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Cencosud SA Registered Shs
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Cencosud veröffentlicht am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 18,21 CLP je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -5,400 CLP je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4.118,99 Milliarden CLP – das wäre ein Abschlag von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.141,47 Milliarden CLP umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 123,83 CLP je Aktie, gegenüber 113,40 CLP je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 17.059,08 Milliarden CLP fest. Im Vorjahr waren noch 17.281,70 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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