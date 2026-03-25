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Ausblick

CEWE-Aktie fällt dennoch: Weiter auf Wachstumskurs

26.03.26 09:44 Uhr
CEWE-Aktie gibt dennoch ab: Umsatz soll weiter wachsen | finanzen.net

Der Fotodienstleister CEWE will im neuen Jahr weiter zulegen.

Werte in diesem Artikel
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CEWE Stiftung & Co. KGaA
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Der Umsatz soll 2026 im Vergleich zum Vorjahr um bis zu vier Prozent auf 870 bis 900 Millionen Euro steigen, wie das im Kleinwerteindex SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll zwischen 87 Millionen und 93 Millionen Euro erreichen. Dabei orientiere sich das Management jeweils an Werten in der oberen Hälfte der Bandbreiten.

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Ende Februar vermeldete Eckzahlen bestätigte CEWE. Der Fotodienstleister steigerte den Umsatz im vergangenen Jahr um 3,8 Prozent auf 864,5 Millionen Euro und erreichte damit das obere Ende der Prognosespanne. Das operative Ergebnis stieg um 2,4 Prozent auf 88,2 Millionen Euro, was etwa der Mitte des Erwartungsbereichs des Managements entspricht. Unter dem Strich verdiente CEWE 58 Millionen Euro nach gut 60 Millionen Euro im Vorjahr.

Bereits zu Wochenbeginn hatte CEWE außerdem eine erhöhte Dividende für die Aktionäre vorgeschlagen. Sie sollen 3,00 Euro je Aktie erhalten, nachdem im Vorjahr 2,85 Euro pro Anteilsschein ausgezahlt wurden.

Im XETRA-Handel gibt die CEWE-Aktie zeitweise 3,41 Prozent auf 93,50 Euro ab.

/niw/stk

OLDENBURG (dpa-AFX)

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09.05.2014CEWE StiftungCo HaltenBankhaus Lampe KG
22.02.2006CeWe Color verkaufenNord LB

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